Üye Girişi
"Sağlıklı Nesillerin Yetişmesi İçin Faaliyetlerimizi Artırdık" - Son Dakika

"Sağlıklı Nesillerin Yetişmesi İçin Faaliyetlerimizi Artırdık"

19.10.2021 16:12

Yeşilyurt Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 'Cumhuriyet Kupası' Futbol Turnuvası düzenledi. Turnuvanın başlama vuruşunu yapan Başkan Çınar, dereceye giren takımları tebrik etti.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetlerinin 2021 Yılı Faaliyet Programında yer alan Cumhuriyet Kupası' Futbol Turnuvası 2007 ile 2012 doğumlu futbolculardan oluşan 14 takımın katılımıyla gerçekleştirildi.

Turnuvaya katılan takımların antrenörleri ve futbolcularıyla bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, başarı dileklerini ilettikten sonra turnuvanın ilk maçının başlama vuruşunu yaptı.

Gençlerle kısa süre futbol oynayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bu yıl 98'nci yıl dönümü kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde gençlerle sportif bir aktivitede bir araya geldiklerini söyledi.

Gençlerin sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek faaliyetlerini bir yenisini daha eklediklerini ifade eden Başkan Çınar, " 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı öncelikle kutluyorum. Bu güzel vatanı bizlere emanet eden ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğrunda hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle yâd ediyorum. Belediye olarak ta Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına destek verebilmek adına 14 takımın katılımıyla güzel bir futbol turnuvası düzenledik. Heyecanlı ve çekişmeli geçen maçların ardından dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Başkan Çınar, gençlik ve spor yılı olarak ilan ettikleri 2021 yılındaki sportif etkinliklerle sağlıklı nesillerin yetişmesine çok önemli destekler sunduklarını hatırlatırken, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, " Ülkemizin, milletimizin ve vatanımızın geleceği sizlersiniz. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta geleceğimizi emanet edeceğimiz siz değerli gençlerimizin en güzel şekilde yetişmeniz için her türlü yatırımı ve imkanı sizlerin hizmetine sunuyoruz.Sizlerin enerjik, dinamik ve sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlanmanız için yeni spor tesisleri inşa ediyoruz, eğitim faaliyetlerine ve kurslarımıza devam ediyoruz.Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzü kurarak sizlere yönelik etkinliklerimizin ve yatırımlarımızın sayısını artırdık.16 farklı branşta 4 bini lisanlı olmak üzere 18 bine yakın gencimize yönelik güzel aktiviteler yapıyoruz, inşallah hem branş hem de lisanslı sporcu sayımızı artıracağız. Her alanda spor, her gün spor ve daima dinamik bir hayat anlayışından yola çıkarak hem sizlere hem de tüm vatandaşlarımıza yönelik sportif hizmetlerimizi yeni projelerle yaygınlaştırıyoruz.İki gün süren turnuvamızda bu etkinliklerimizin bir parçasıdır, sizin gibi genç yeteneklerimizi burada görmek bizi mutlu ediyor. Bizim temel amacımız; sizin en güzel şekilde hayata hazırlanmanızdır, kötü alışkanlıklardan uzak tutup hayatınıza spor ve sosyal faaliyetlerle yön vermenize rehberlik etmek, yol göstermektir. İlçemizin dört bir tarafındaki spor yatırımlarımız ve sosyal sorumluluk projelerimizle her zaman yanınızda olan ve olmaya devam edecek olan bir Yeşilyurt Belediyesi olduğunu asla unutmayın.Futbol, yüzme, tenis, basketbol, voleybol,masa tenisi, güreş, tekvando, kıck-boks ve tüm spor dallarında en güzel hizmetleri sunarak, sizin gibi pırıl pırıl gençlerimizin yanındayız. Parklarımızda yürüyüş, bisiklet ve aktivite alanları oluşturup sizlere yeni etkinlikler alanları sunuyoruz.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlediğimiz bu turnuvada emeği geçen herkesi kutluyorum, sizlere de bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum." diye konuştu.

İki gün süren karşılaşmaların ardından 2007-2008 ile 2009-2010 yaş kategorisinde Malatya City, 2011-2012 yaş kategorisinde ise Yeşilyurt Belediyespor şampiyon oldu. Dereceye giren takımların ödülleri 28 Ekim 2021 Perşembe günü Yakınca Yaşam ve Spor Merkezinde düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Sağlıklı Nesillerin Yetişmesi İçin Faaliyetlerimizi Artırdık

Cumhuriyet, Yeşilyurt, Futbol, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Sağlıklı Nesillerin Yetişmesi İçin Faaliyetlerimizi Artırdık' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Giresun'da yaşanan zehirlenme sonrası üreticiler ve işçiler konuştu: Zehirli olan ıspanak değil 16:09 Giresun'da yaşanan zehirlenme sonrası üreticiler ve işçiler konuştu: Zehirli olan ıspanak değil 16:02 "Saldırmak için bekliyorlar" diyen Tümamiral Yaycı: S-400'ler bir an önce aktive edilip güvenliğimiz sağlanmalı Kırkayak tarafından testislerinden ısırıldı! Zavallı adam mosmor şekilde hastaneye kaldırıldı 15:50 Kırkayak tarafından testislerinden ısırıldı! Zavallı adam mosmor şekilde hastaneye kaldırıldı
Ali Güneş, itiraf kısmında gözyaşlarına engel olamadı: Villam var, lüks arabam var, zenginim, param var ama yalnızım 15:48 Ali Güneş, itiraf kısmında gözyaşlarına engel olamadı: Villam var, lüks arabam var, zenginim, param var ama yalnızım Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı 15:16 Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı İddianamede ortaya çıkan yeni detaylar: Baygın olduğu sırada Eda Nur'la zorla ilişkiye girdiler 14:35 İddianamede ortaya çıkan yeni detaylar: Baygın olduğu sırada Eda Nur'la zorla ilişkiye girdiler
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi 14:07 İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı 13:41 Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı

Son Dakika Haberleri
16:04 Kamyonetin çarptığı kadın, hiç bir sürücünün dikkatini çekmedi! Bu pervasızlık şaşkınlık yarattı
16:02 "Saldırmak için bekliyorlar" diyen Tümamiral Yaycı: S-400'ler bir an önce aktive edilip güvenliğimiz sağlanmalı
15:49 Kırkayak tarafından testislerinden ısırıldı! Zavallı adam mosmor şekilde hastaneye kaldırıldı
15:49 Koronavirüs aşısına bakış açısını belirleyen ankete göre, en çok hangi partinin seçmeni aşıya karşı?
15:47 Ali Güneş, itiraf kısmında gözyaşlarına engel olamadı: Villam var, lüks arabam var, zenginim, param var ama yalnızım
15:25 Son dakika! Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesinde
15:16 Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı
15:06 Ebru Polat'ın günlük kazancı dudak uçuklattı: 12 saatte 40 bin TL
15:05 Özdemir Bayraktar'ın cenazesine torunun son bakışı damga vurdu
14:43 Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile dansı çok beğenildi! Don Corleone yanında sönük kalır
Üreticiler isyanda! Üzüm tarlada 2 lira, markette 10 lira Üreticiler isyanda! Üzüm tarlada 2 lira, markette 10 lira         
16:17
Kamyonetin çarptığı kadın, hiç bir sürücünün dikkatini çekmedi! Bu pervasızlık şaşkınlık yarattı Kamyonetin çarptığı kadın, hiç bir sürücünün dikkatini çekmedi! Bu pervasızlık şaşkınlık yarattı         
16:05
Köy muhtarı Recep Dal yaptıklarıyla takdir topladı! Köyüne 3 milyon liralık hizmet kazandırdı Köy muhtarı Recep Dal yaptıklarıyla takdir topladı! Köyüne 3 milyon liralık hizmet kazandırdı         
15:58
Koronavirüs aşısına bakış açısını belirleyen ankete göre, en çok hangi partinin seçmeni aşıya karşı? Koronavirüs aşısına bakış açısını belirleyen ankete göre, en çok hangi partinin seçmeni aşıya karşı?         
15:49
Ahmet Davutoğlu'nun asansör kazası anbean kamerada! Belinden rahatsızlanmış Ahmet Davutoğlu'nun asansör kazası anbean kamerada! Belinden rahatsızlanmış         
15:39
Ebru Polat'ın günlük kazancı dudak uçuklattı: 12 saatte 40 bin TL Ebru Polat'ın günlük kazancı dudak uçuklattı: 12 saatte 40 bin TL         
15:06
Türkiye'nin altın üretimini büyüyecek! 5 yeni projeyle yıllık üretim 11 ton artacak Türkiye'nin altın üretimini büyüyecek! 5 yeni projeyle yıllık üretim 11 ton artacak         
14:15
16 yaşındaki lise öğrencisinin kalbinden bıçaklanarak ölmesinin altında yatan sebep düelloymuş 16 yaşındaki lise öğrencisinin kalbinden bıçaklanarak ölmesinin altında yatan sebep düelloymuş         
13:47
Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor         
13:36
Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor         
13:34
Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi         
13:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı         
13:07
Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor         
12:39
Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?         
12:06
Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor         
11:53
Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi         
11:43
Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı         
10:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 16:20:26. #1.11#
SON DAKİKA: "Sağlıklı Nesillerin Yetişmesi İçin Faaliyetlerimizi Artırdık" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement