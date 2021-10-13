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ŞAH DAMARLARINA YAPILAN BYPASS AMELİYATIYLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU - Son Dakika

ŞAH DAMARLARINA YAPILAN BYPASS AMELİYATIYLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

13.10.2021 09:51

BURSA'da şiddetli baş dönmesi, sağ kolda soğukluk, üşüme, hissizlik, yürüyememe ve görme kaybı gibi şikayetlerle Özel Çekirge Kalp ve Aritmi Hastanesi'ne gelen Fatma Balta (69), aorttan ayrılan sağ şah damarı ve sağ kola ayrılan bir kök damarın tam tıkalı olduğu tespit edildi.

BURSA'da şiddetli baş dönmesi, sağ kolda soğukluk, üşüme, hissizlik, yürüyememe ve görme kaybı gibi şikayetlerle Özel Çekirge Kalp ve Aritmi Hastanesi'ne gelen Fatma Balta (69), aorttan ayrılan sağ şah damarı ve sağ kola ayrılan bir kök damarın tam tıkalı olduğu tespit edildi. Sol şah damardan sağ şah damara bypass yapılan Balta, sağlığına kavuştu.

Mudanya'da yaşayan Fatma Balta, uzun yıllar şiddetli baş dönmesi, sağ kolda soğukluk, üşüme, hissizlik, yürüyememe ve görme kaybı gibi rahatsızlık yaşadı. Ailesi tarafından Özel Çekirge Kalp ve Aritmi Hastanesi'ne getirilen Fatma Balta'nın, kalpten çıkan ana damar aorttan damarından ayrılan sağ şah damarı ile sağ kola ayrılan bir kök damarın tam tıkalı olduğu tespit edildi. Yaşı ve sağlığını dikkate alan doktorları, 'Caroticocarotid bypass' ismi verilen ve nadiren yapılan sol şah damardan sağ şah damara bypass ameliyatı yapmaya karar verdi. Fatma Balta, Op. Dr. Hakan Güven tarafından yapılan ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

HAKAN BEY BENİM KURTARICIM

Uzun yıllar şiddetli baş dönmesi, sağ kolda soğukluk, üşüme, hissizlik, yürüyememe ve görme kaybı şikayetlerinin olduğunu söyleyen Fatma Balta, hastaneye gittiğinde sürekli beyin cerrahisine yönlendirildiğini bir türlü teşhisin konulamadığını belirtti. Gelininin tavsiyesi üzerine Özel Çekirge Kalp ve Aritmi Hastanesi'ne geldiğini ifade eden Balta, Hastaneye gittiğimizde yapılan kontrollerin ardından beni yoğun bakıma aldılar. Daha sonra anjiyo yaptılar. Daha sonra kontrole geldiğimde damarlarda tıkanıklık olduğunu ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Hakan beye yönlendirdiler. Sağ olsun, beni kurtardı. Hakan bey kurtarıcım benim. Şimdilik iyiyim. dedi.

ÇOK NADİR GÖRÜLEN BİR RAHATSIZLIK

Fatma Balta'nın şikayetleri doğrultusunda kalp ve genel damar muayenesi yaptıklarını belirten Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hakan Güven, Yapılan tetkiklerin sonucunda da teyzemizin kalpten çıkan ana damar aorttan ayrılan sağ şah damarı ve sağ kola ayrılan bir kök damarın tam tıkalı olduğunu tespit ettik. Bunun için tedavi yöntemleri belliydi. Bir tanesi kalp ameliyatında olduğu gibi göğsü tamamen açıp oradan tamamen şah damarı ve kola bypass yapmaktı. Fakat teyzemizin genel durumu buna pek müsait olmadığı için alternatif yollara baktık. Bu alternatif yollardan da bir tanesi sağ şah damarından sol şah damarına kolye şeklinde cilt altından geçirip bir bypass yapmaktı. Bu çok nadir görülen bir rahatsızlık. Başka bir alternatif var mı diye araştırdık. Ama bu da çok nadir yapılan bir ameliyat olduğu için bu yolu tercih ettik. Hem hasta için konforu çok yüksek bir ameliyat, hem de göğüs açılmadığı için komplikasyonu az olan bir ameliyat. Ama kendi içinde şah damarları ameliyatları başlı başına yüksek riskli bir ameliyat çeşidi. Fatma teyzedeki ekstra olay aynı ameliyatta hem sağ hem sol şah damarının aynı anda müdahale edilmesi. Bir şah damarından diğer şah damarına yapay damarla bypass yapılmasıydı. Ameliyat gayet başarılı geçti. Teyzemiz ameliyattan bir kaç saat sonra yoğun bakımdan odasına alındı. Ameliyat sonrasında yürümeye başladı. Denge kaybı ve görme bozukluğu geçti. Sağ kolundaki ağrı ve üşüme hissi geçti. Sağ kolunda nabız da geldi. Oldukça başarılı bir ameliyat oldu. Bu ameliyatın ekstra bir özelliği çok nadir bulunup, bizim de hastane olarak sadece kalp ve damar konusunda ihtisaslaştığımız için bu tip vakalar bizden çok kaçamıyor. Bir şekilde tespit ediyoruz. Tedavisiyle ilgili ekibimiz çok tecrübeli. Ameliyatı yaptık. Ameliyattan sonra ikinci günümüz. Muhtemelen bugün göndereceğiz. Gayet iyi ve başarılı bir sonuç elde ettik. diye konuştu.

EN AZ ZARAR VERİP, EN FAZLA FAYDAYI ALACAK YÖNTEMİ SEÇTİK

Bu hastalığın standart muayenelerle ortaya çıkamadığının altını çizen Güven, Bizim avantajımız sa hastanemizde her türlü imkanımızın olması ve tedavi olarak da her türlü alternatiflerimizin olması. Bu ameliyatın yapılmamasının sebebi genelde göğsü açıp yapma eğilimde oluyorlar. Fakat Biz hastanın genel yapısını düşünerek, hastaya en az zarar verip, en fazla faydayı alabilecek olan bu yöntemi seçtik. Bu da hasta için en verimli olan yoldu. İki gün içerisinde iyileşip evine gidecek pozisyona geldi zaten. şeklinde konuştu.

Hakan Güven, Mudanya, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞAH DAMARLARINA YAPILAN BYPASS AMELİYATIYLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞAH DAMARLARINA YAPILAN BYPASS AMELİYATIYLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU - Son Dakika
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