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Sahadaki aşı ekibi, çobanın ayağına gitti - Son Dakika

Sahadaki aşı ekibi, çobanın ayağına gitti

20.10.2021 10:37
Sahadaki aşı ekibi, çobanın ayağına gitti

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde sağlık ekipleri, koronavirüs aşısı olmak isteyen çobana, koyunlarını atlattığı bölgeye giderek aşısını yaptı.

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde sağlık ekipleri, koronavirüs aşısı olmak isteyen çobana, koyunlarını atlattığı bölgeye giderek aşısını yaptı. İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, kentin iki doz aşılamada yüzde 55,6 ile turuncu kategoride olduğunu belirterek, hastanede tedavi gören hastaların yüzde 85'inin aşısız olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs vaka haritasında 100 binde 99.36 vaka görülen Diyarbakır, iki doz aşılamada ise yüzde 55,6. ile turuncu kategoride yer aldı. Vaka oranlarının düşürülmesi ve aşılama oranlarının artırılması için Sağlık Müdürlüğü ekipleri, mahalle mahalle dolaşarak isteyenlere aşılarını yapıyor.

'AŞIYLA AŞACAĞIZ'Ekipler, Hani ilçesinin kırsal Çartaklı Mahallesi'nde aşı olmak isteyen çobanın bulunduğu bölgeye giderek aşısını yaptı. Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, o ana ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sağlık çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Başka yolu yok, aşıyla aşacağız" dedi.'140 AŞI EKİBİ SAHADA'

Diyarbakır Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin de kent genelinde 140 ekiple aşılama çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Aşı olmak isteyen herkesin ayağına kadar gideceklerini belirten Dr. Tekin, ilk iki doz aşısını tamamlamış olanların oranının yüzde 55,6 olduğunu, bu oranın artırılması için her noktada çalışmayı sürdürdüklerini kaydetti. Hastane kliniklerinde 170, yoğun bakımda ise 50 hastanın tedavisinin devam ettiğini ifade eden Dr. Tekin, "Maalesef, tedavi gören vatandaşlarımızın yüzde 85'i aşısız. 10 sabit nokta, 140 saha ekibiyle aşı çalışmalarını sürdürüyoruz. Aşının artık koruduğu bilimsel verilerle ortaya konuldu. Aşıyla birlikte bağışıklık elde ediliyor. Aşıyla ölümlerin önüne geçebiliriz" diye konuştu.


Sahadaki aşı ekibi, çobanın ayağına gitti
Sahadaki aşı ekibi, çobanın ayağına gitti
Sahadaki aşı ekibi, çobanın ayağına gitti
Sahadaki aşı ekibi, çobanın ayağına gitti

Münir Karaloğlu, COVIRAN Bereket, Diyarbakır, Hani, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sahadaki aşı ekibi, çobanın ayağına gitti - Son Dakika


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