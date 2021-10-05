"Sahil Rüzgarı-2" kod adlı operasyon başlatıldı - Son Dakika

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"Sahil Rüzgarı-2" kod adlı operasyon başlatıldı

183 Şüpheli şahsa yönelik KOM şubeden operasyon

ANKARA - İçişleri Bakanlığı, turizm sezonunun sonuna yaklaştığımız bu günlerde sezon süresince yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği illerde yerel ve bölgesel organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan ve bu suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri anlaşılan suç gruplarına yönelik; sahil şeridinde bulunan illerimizi ve turistik diğer büyükşehirleri de kapsayacak şekilde "Sahil Rüzgarı-2" kod adlı operasyon başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında;

turizm sezonu öncesi, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği illerimizde yerel organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan ve bu suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri anlaşılan suç gruplarına yönelik 21.05.2021 tarihinde sahil şeridi illerimiz ve turistik diğer şehirlerimizi de kapsayan 8 ilimizde eş zamanlı Sahil Rüzgarı operasyonu gerçekleştirildiği hatırlatılarak, "Turizm sezonunun sonuna yaklaştığımız bu günlerde sezon süresince yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği illerimizde yerel ve bölgesel organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan ve bu suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri anlaşılan suç gruplarına yönelik; sahil şeridinde bulunan illerimizi ve turistik diğer büyükşehirlerimizi de kapsayacak şekilde "Sahil Rüzgarı-2" kod adlı operasyon başlatıldı" denildi.

Bu kapsamda, yetkili İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya, Aydın, Adana, Bursa, Çanakkale, İzmir, Kocaeli, Mersin ve Muğla olmak üzere 9 ilimizde 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yağma, Tefecilik, Tehdit ve Silah Kaçakçılığına Muhalefet ' suçlarını işleyerek kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edilen toplam 183 şüpheli şahsa yönelik 5 Ekim 2021 tarihinde "Sahil Rüzgarı-2" kod adlı eş zamanlı planlı operasyonlar gerçekleştirildiği kaydedildi.