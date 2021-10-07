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SAHİL RÜZGARI-2? OPERASYONUNDA ANTALYA'DA 14 GÖZALTI - Son Dakika

SAHİL RÜZGARI-2? OPERASYONUNDA ANTALYA'DA 14 GÖZALTI

07.10.2021 00:34
SAHİL RÜZGARI-2? OPERASYONUNDA ANTALYA'DA 14 GÖZALTI

EGE ve Akdeniz bölgelerinde faaliyet yürüten suç örgütlerine yönelik 9 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonu kapsamında, Antalya'da 14 şüpheli gözaltına alındı.

EGE ve Akdeniz bölgelerinde faaliyet yürüten suç örgütlerine yönelik 9 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonu kapsamında, Antalya'da 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonu kapsamında Antalya'da çıkar amaçlı suç örgütü kuran ve silah ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalanıp gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 6 tabanca, 3 av tüfeği, 26 fişek, kesici alet, yaklaşık 7 gram metamfetamin, 1 yaprak A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Firar ettiği belirlenen bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

SAHİL RÜZGARI-2? OPERASYONUNDA ANTALYA'DA 14 GÖZALTI
SAHİL RÜZGARI-2? OPERASYONUNDA ANTALYA'DA 14 GÖZALTI
SAHİL RÜZGARI-2? OPERASYONUNDA ANTALYA'DA 14 GÖZALTI
SAHİL RÜZGARI-2? OPERASYONUNDA ANTALYA'DA 14 GÖZALTI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAHİL RÜZGARI-2? OPERASYONUNDA ANTALYA'DA 14 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SAHİL RÜZGARI-2? OPERASYONUNDA ANTALYA'DA 14 GÖZALTI - Son Dakika
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