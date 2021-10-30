Sahilden toplanan yosun ve evsel atıktan üretilen kompostlar fidelere can oluyor - Son Dakika

Türkiye'nin sıfır atık hedefi kapsamında "Maviden Yeşile Sürdürülebilir Bir Geleceğe" projesini hayata geçiren Çiftlikköy Belediyesince sahillerden toplanan yosun ve evsel atıklardan hazırlanan gübreler, park ve bahçelerdeki fideler için kullanılıyor.

Çiftlikköy Belediyesi, ilçenin Marmara Denizi kıyılarında biriken yosunlar ile evsel atıkları iki makine aracılığıyla komposta dönüştürüyor.

Elde edilen kompost, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün bitki üretim tesisindeki çalışmalarında kullanılıyor.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, belediyenin bitki üretim tesislerinde üretilen 300 cennet bambusu, bodur nar, kelebek çalısı, fırça çalısı fidelerinin saksılara aktarılması işleminde ilk dikimi yaptı.

Silpagar, AA muhabirine, "Maviden Yeşile Sürdürülebilir Bir Geleceğe" projesinin başarılı şekilde hayata geçirildiğini ifade etti.

Başkan Silpagar, şöyle konuştu:

"Projemizde deniz yosunları toplanıyor, kahverengi atıklarla birleşiyor ve kompost yapılarak gübre olarak üretiliyor. Daha sonra bunu homojenliği sağlayacak şekilde toprakla birleştirdik. Belediyemizin Park ve Bahçeler Müdürlüğü tesislerimizde ürettiğimiz bitkilerin saksılarında kullandık. Artık bu kompost verimli şekilde kullanılmaya başladı. Ziraat Odası Başkanımız Mehmet Anaçardı ve çiftçilerimizle beraber de daha nasıl geliştirebiliriz, daha nasıl bunu bir adım öteye götürebiliriz diye istişarelerde bulunuyoruz. Müdürlüklerimize ve Ziraat Odası Başkanıma sundukları katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Burada ürettiğimiz bitkiler, kendi ürettiğimiz kompostla gelişecek ve Çiftlikköy Belediyesinin park ve bahçelerini süsleyecek."

Proje geçen yıl 500 bin lira hibe desteği aldı

Ankara'da geçen yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliğinin ev sahipliğinde düzenlenen Sıfır Atık ve Belediyeler Ödül Töreni'nde ilk 30 arasına girerek ödül kazandıklarına değinen Silpagar, projenin 500 bin lira hibe desteği aldığını söyledi.

Silpagar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himaye ettiği, Türkiye'nin sıfır atık hedefi kapsamında geliştirilen projenin ödül töreninde Sıfır Atık Ödülü'nü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan aldığını ifade etti.

Projenin başlangıç aşamasında ilçe esnafından alınan evsel atıklar ve Çiftlikköy sahilinden toplanan deniz yosunlarının kompost üretim tesisinde gübreye çevrildiğini anlatan Silpagar, "Analiz sonuçlarının uygun çıkması sonrasında elde edilen kompost ürün, belediye bitki üretim tesislerinde üretilen bitkilerde kullanılarak projenin uygulama aşamaları da başarıyla sonuçlandırılmış oldu. Bir sonraki aşama olarak Çiftlikköy halkına 1 ve 5 litrelik paketler halinde ücretsiz olarak kullanılmak üzere kompost ürün temin edilecek." dedi.

Fide dikimlerine, Çiftlikköy Ziraat Odası Başkanı Anaçardı, TÜGVA İl Temsilcisi Bilal Naser ve TÜGVA üyesi gençler ile çiftçiler katıldı.