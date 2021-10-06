Şahin Kasırgası Umman'ın ardından Yemen'i vurdu - Son Dakika

- Şahin Kasırgası Umman'ın ardından Yemen'i vurdu

SANA - Geçtiğimiz günlerde Körfez ülkesi Umman'da 11 kişinin hayatını kaybettiği Şahin Kasırgası Yemen'i vurdu.

Geçtiğimiz günlerde Körfez ülkesi Umman'ı vuran ve 11 kişinin hayatını kaybettiği Şahin Kasırgası, Yemen'i vurdu. Yemen'in Hadramut ilinin yönetim merkezi olan Al Mukalla şehrini vuran kasırga nedeniyle sel meydana geldi. Sel sonucu sokaklar sular altına kalırken, çok sayıda araç sel sularında sürüklendi. Uzmanlar, kasırganın etkisinin önümüzdeki günlerde de devam etmesinin beklendiğini aktardı.

Öte yandan Şahin Kasırgası, İran'ın da bazı bölgelerinde etkisini göstermiş, Pakistan sınırına yakın Sistan-Belucistan eyaletinde 2 balıkçı hayatını kaybetmişti.