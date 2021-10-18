Şahinbey'de yetim ailelerinin yüzünü güldüren proje - Son Dakika

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin ile birlikte 100 ihtiyaç sahibi yetim aile için yapılan konutları gezdi.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Şahinbey Belediyesi ve Şahinbey Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İşbirliği 100 ihtiyaç sahibi yetim aileye verilecek olan konutların örnek dairesini gezen Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu örnek daireyi inceledikten sonra vatandaşlarla sohbet ettiler.

Örnek dönüşüm projelerden biri

Gaziantep Valisi Davut Gül, yapılan sosyal konutların diğer konutlardan hiçbir farkı olmadığını belirterek "100 yetim aile ve ihtiyaç sahibi ailelerin oturacağı sosyal konutların örnek dairesini inceledik. Yapılan konutların diğer konutlardan hiçbir eksiği yok. Güvenliği üst seviyede ve ulaşımı çok kolay. Şehrin örnek dönüşüm projelerinden bir tanesi. İnşallah bunların sayıları her geçen gün daha da artar. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na ve ekibine bu anlamda teşekkür ediyorum" diye konuştu - GAZİANTEP