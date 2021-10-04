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Sahte araç kiralama sitesiyle yüzlerce kişiyi dolandıran şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Sahte araç kiralama sitesiyle yüzlerce kişiyi dolandıran şüpheliler yakalandı

04.10.2021 11:48
Sahte araç kiralama sitesiyle yüzlerce kişiyi dolandıran şüpheliler yakalandı, System.String[]

KADIKÖY'de, bir araç kiralama firmasının resmi sitesini kopyalayarak taklit eden şüpheliler internet üzerinden araç kiralamak isteyen yüzlerce kişiyi dolandırdı.

KADIKÖY'de, bir araç kiralama firmasının resmi sitesini kopyalayarak taklit eden şüpheliler internet üzerinden araç kiralamak isteyen yüzlerce kişiyi  dolandırdı. Paralarını banka hesabına yatırdıktan sonra araçları teslim alamayan mağdurlar, soluğu polis merkezinde aldı. Kısa sürede yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. Araç kiralamak isterken dolandırıldığını anlatan öğretim görevlisi kadın,  "Bu ilk değil, son da olmayacak. İçeri girenler belki bunların maşaları. Bu işin organize bir şey olduğunu zannediyorum. Pek çok kişi işin içinde" dedi.

Kadıköy'de geçtiğimiz eylül ayında bir araç kiralama firmasının resmi sitesini kopyalayarak taklit eden şüpheliler, internet üzerinden araç kiralamak isteyen Türkiye genelinde 200'den fazla kişiyi toplam 500 bin 210 liradan fazla dolandırdı. Şüphelilerin talimatları doğrultusunda ücretlerini banka hesaplarına gönderen mağdurlar, söz verildiği gibi ertesi gün araçlarını kapılarının önünde bulamadı. Dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar, soluğu polis merkezlerinde alarak şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı.

ATM'LERDE PARA ÇEKERKEN YAKALANDILAR

Yapılan incelemelerde, mağdurların paralarını yatırdıkları banka hesabı sahibi Emir M. ile olayla ilgisi bulunan Diyar K., Hazar Ö. ve Ömer Y. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin sorgulamalarında, tanıdıkları olan Mustafa A.'nın, kendilerine hesap kartlarını kullandırarak para kazanabileceklerini söylemesi üzerine kendilerine ait olan farklı bankaların hesap kartlarını ve bilgilerini Cenk M. isimli kişiye verdiklerini ve bunun karşılığında 2 bin 500 lira para kazandıklarını söyledikleri öğrenildi. Çalışmaların devamında Mustafa A. yakalanırken; Cenk M. ve yanında bulunan Mehmet Ökkeş K. isimli şüpheliler Bakırköy'de alışveriş merkezinin içindeki ATM'lerde para çekerken yakalanarak gözaltına alındı.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN KAYITLARI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Şüpheli Cenk M., Mehmet Ökkeş K. ve Mustafa A. isimli şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 13 adet çeyrek altın, 7 adet 1 gram altın, 1 adet yarım altın, 5 bin 100 lira nakit para ve 26 adet banka kartı ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cenk M. ve Mehmet Ökkeş K. tutuklanırken şüpheli Mustafa A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Emir M., Hazar Ö., Diyar K. ve Ömer Y. ise serbest bırakıldı. Cenk M., Mehmet Ökkeş K. ve Mustafa A. isimli şüphelilerin "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan kayıtları olduğu belirtildi.

"İNTERNETTEN FİRMANIN ADIYLA İLK SAYFADA ONLARIN SİTESİ VARDI"Araç kiralamak isterken dolandırıldığını belirten özel bir üniversitede öğretim görevlisi bir kadın, "2 günlüğüne bir araba kiralamak istedim. Çok güvenilir, herkesin bildiği tanıdığı bir firmadan araba kiralamak istedim. İnternetten firmanın adıyla ilk sayfada onların sitesi vardı. Oradaki whatsapp hattında 538'li bir numara vardı. Biraz şüphelendim de çünkü bunlar 800'lü numaralardır güvenilir firmaların numaraları. Dedim ki herhalde online böyledir. Sonra yazışmaya başladık. Arabanın modeli, teminat bedeli, 200 lira da günlük kira bedeli. Toplamda bin lira. Kiraladım ve arabayı kapıya getireceklerini söylediler. 'Neden?' dedim, 'Online hizmetimizde bu var.' dediler. Bizimle konumunuzu paylaşıyorsunuz, ehliyetinizin ön arka yüzü falan. 'Para bankaya geçtiği anda ertesi gün aracınızı teslim edeceğiz.' dediler. 'Araç geldiğinde ödeme yapayım' dediğimde 'Hafta sonu çalışma prensibimiz böyle' dediler." dedi.

"ERTESİ SABAH ARABA GELMEYİNCE ANLAMIŞTIM BAŞIMA GELENİ"Mağdur öğretim görevlisi, buradaki konuşmada tatmin olmadığını, arayıp telefonda konuşmak istediğini söylemesi üzerine kendisini geri aradıklarını söyleyerek, "Yollamıştım tüm parayı. Ertesi sabah araba gelmeyince anlamıştım başıma geleni. Çok sinirlendim derhal aradım numara kapanmıştı. Ertesi gün daha da ilginci oldu. Bu kadar yüzsüzlük, ertesi gün aradığımda telefon açıldı. 'Beni nasıl dolandırdınız hala nasıl telefonu açıyorsunuz.' dediğimde, çıkan kadın 'Efendim neden bahsediyorsunuz hiç anlamadım. 'Sizin adınızı öğrenebilir miyim, böyle bir talebiniz olmuş mu, bütün firmaların başına geliyor. Bu numaradan oluyor' diyerek ipe sapa gelmez bir sürü gerekçe söyledi. Zaten o kadar yavaş ve düşünerek konuşuyordu ki. Hiç bozuntuya vermediler. Numara hala açık. Hatta bir kaç arkadaşım benden sonra telefon etti aynı numaraya. Yine çıktılar. Arkadaşım bunların iştahlarını köpürtmek için 'Düğünümüz var, lüks araç kiralamak istiyoruz 6 tane.Ama yerinize gelip bakmak istiyoruz ' deyince iletişimi kopardılar" diye konuştu.

"BU İLK DEĞİL, SON DA OLMAYACAK"

Öğretim görevlisi şunları söyledi: "Emniyete gittim, ifademi verdim. Bu ilk değil, son da olmayacak. Emniyet güçlerinin bu kadar hızlı hareket etmesinden de çok memnunum. Çünkü çok kısa bir süre geçti üzerinden. Bundan sonraki süreç benim için önemli. İçeri girenler belki bunların maşaları. Bu işin organize bir şey olduğunu zannediyorum. Pek çok kişi işin içinde. Türkiye'de çok ünlü olan firmaya da kızgınlığım var. Onlara da telefon ettim ve bu işe alet olduklarını söyledim. Benim uğraştığım gibi kendi avukatlarının da uğraşması gerektiğini söyledim. 'Efendim bizim yapabileceğimiz bir şey yok' falan dediler. Bu duyarsızlığı da böyle bir firmaya yakıştıramadım doğrusu."


İnternet, Otomobil, Kadıköy, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sahte araç kiralama sitesiyle yüzlerce kişiyi dolandıran şüpheliler yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahte araç kiralama sitesiyle yüzlerce kişiyi dolandıran şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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