"Sahte içkiden ölüm" davasının tek tutuklu sanığına tahliye kararı - Son Dakika

Bahçelievler'de sahte içkiden bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 sanığın "olası kast ile öldürme" suçundan yargılandığı davada, tutuklu olan son sanığın tahliyesine karar verildi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ercan Padak ile tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Salih Özgen de duruşmada hazır bulundu.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasındaki 6 şişe kaçak içkinin incelenmek üzere mahkemeye iletildiği, bunların da Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği ancak henüz raporun dosyaya sunulmadığı belirtildi.

Cumhuriyet savcısı, sanık Ercan Padak'ın üzerine atılı suçun niteliği, savunmasının alınması, delillerin toplanması ve sabit ikametgah sahibi olması göz önüne alınarak tahliye edilerek hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını talep etti.

Tutuklu Sanık Ercan Padak, "Ben bu suçu işlemedim. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutuksuz sanık Salih Özgen de adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan raporun dönüşünün beklenmesine ve sanık Salih Özgen'in hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin savunmasının alınması ve adli kontrolde geçen süre dikkate alınarak kaldırılmasına karar verdi.

Sanık Ercan Padak'ın üzerine atılı suçun niteliği, önemi, mevcut delil durumu, tutuklulukta geçirdiği süre ve sabit ikametgah sahibi olması göz önüne alınarak tahliyesine karar veren mahkeme, sanık hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını kararlaştırdı.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Sevim Şenkaya'nın alkol zehirlenmesi nedeniyle 12 Ekim 2020'de vefat ettiği belirtiliyor.

Sanık Salih Özgen'in bu alkolü sanık Ercan Padak'tan temin ettiğini, sanık Padak ile sanık İbrahim Bozkurt'un kendisine 5 şişe içki verdiğini, Padak'ın da ifadesinde içki sattığını kabul ettiği ancak kendi sattığı içki yüzünden maktulün öldüğünü kabul etmediği iddianamede kaydediliyor.

İddianamede, "Dosya kapsamı incelendiğinde sanıklar Ercan Padak ve İbrahim Bozkurt'un içeriğini bildikleri metil alkolden üretilen ve içen kişilere zarar verme ihtimali bulunan alkollü içki sattıkları, diğer sanık Salih Özgen'in bu içkiyi alıp maktulün içmesini sağladığı anlaşılmıştır." deniliyor.

Maktulün otopsi raporunda da sanığın ölümünün metil alkol zehirlenmesi sonucu meydana geldiği ifade edilen iddianamede, sanıkların eyleminin "olası kast ile insan öldürme" suçunu oluşturduğu değerlendirilmesinde bulunuluyor.

İddianamede, sanıklar Salih Özgen, Ercan Padak ve İbrahim Bozkurt hakkında "olası kast ile öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.