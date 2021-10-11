Sahte para ve kaçak silahla yakalandı - Son Dakika

Denizli'de sahte para ve silah kaçakçılığının önüne geçmek amacıyla düzenlenen operasyonda sahte para, silah ve silah parçaları ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri bir süredir takibe aldığı şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında bir kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 3 adet sahte Avustralya doları, 34 adet silah parçası, kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve yapım aşamasında olan 3 adet tabanca gövdesi ile mermi ele geçirildi. - DENİZLİ