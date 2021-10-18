Saimbeyli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı - Son Dakika

Adana Valisi Süleyman Elban, Saimbeyli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenlerine katıldı.

Elban, törende yaptığı konuşmada, İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Saimbeyli ilçesinin stratejik bir konumda bulunması dolayısıyla tarih boyunca birçok işgale sahne olduğunu belirtti.

Ecdadın işgallere karşı kahramanca mücadele ettiğini aktaran Elban, "Atalarımız nice zorluklarla mücadele ederek bu topraklarımızı savunmuş, kurtarmış ve bizlere emanet etmiştir." ifadesini kullandı.

Etkinlikler kapsamında mehteran ve folklor gösterileri sunuldu ve şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Törenin ardından Saimbeyli Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Elban daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi.