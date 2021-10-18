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Saint Pierre Han restore edilecek - Son Dakika

Saint Pierre Han restore edilecek

18.10.2021 19:18

Mülkiyeti İtalyan Dominiken Rahiplerine ait Galata'daki Saint Pierre Han'ın (Sen Piyer Han) restorasyonu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı arasında protokol imzalandı.

Mülkiyeti İtalyan Dominiken Rahiplerine ait Galata'daki Saint Pierre Han'ın (Sen Piyer Han) restorasyonu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı arasında protokol imzalandı.

Beyoğlu Galata'da bulunan Saint Pierre Han'da "St. Pierre Han Restorasyon Projesi Tanıtım Programı" düzenlendi.

Programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, St.Pierre Han'ın İstanbul için önemine dikkat çekerek, tarihi mirası koruyarak gelecek nesillere aktarma sorumlulukları bulunduğunu söyledi.

Yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik St. Pierre Han restorasyonunda 3 ana hedef olacağını kaydeden İmamoğlu, handa geçici ve kalıcı sergi salonları, kütüphane, atölyeler ile kültürel etkinlik alanlarının yer alacağını bildirdi.

Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı Başkanı Enver Yücel ise şehrin kültürel mirasına katkısı olacak projeyi ve iş birliğini önemsediklerini belirterek İBB'ye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Yücel arasında, restorasyona ilişkin protokol imzalandı.

Osmanlı Bankası'na ev sahipliği yaptı

1771-1775 yılları arasında Fransızlar tarafından inşa edilen St. Pierre Han, uzun yıllar Fransız tüccarlarını ağırladı, 1863'te de Osmanlı Bankası'na ev sahipliği yaptı. İçinde 14. yüzyıldan kalma izler de taşıyan, konsoloslukların, büroların yer aldığı han, İstanbul'un kozmopolitliğini gösteren en önemli yapılardan biri olarak önemini koruyor.

"Benim her gezimden partimin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberi vardır"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gerçekleştirdiği il gezilerine ilişkin bir soru üzerine İmamoğlu, şunları söyledi:

"Belki de hayatımın en az il gezisi yaptığım dönemi yaşıyorum. Ne yapalım yani? İstanbul'un sınırlarının dışına adım mı atmayalım yani? Benim her gezimden partimin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberi vardır. Çünkü ben kendisini ararım. Gezilerimle ilgili bilgi veririm. Ne için gittiğimi anlatırım. Kendisinin bu süreçle ilgili her aşamasından, her adımından haberi vardır. Benim gezimin gündemi bellidir. Yani Elazığ'a niçin gittim? veya Diyarbakır'a niçin gittim kısmı bellidir. Bir miting ve hani böyle bir süreçle bizim hiç alakamız ve bilgimiz dahi yoktu. Arkadaşlarım sosyal medyada bu paylaşımı görünce oradaki yönetimi veya bu konudaki karar alanları uyardı ve ondan sonra da bu kararı alanlar bunu geri çektiler. Genel merkezle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Çünkü bizim gezimizin öyle bir niyeti yok zaten."

Büyükada'daki TÜGVA temsilciliğinin İBB tarafından tahliye edilmeye çalışılmasıyla ilgili de soru üzerine İmamoğlu, sürecin devam ettiğini ve binayı belediyenin kullanmasını istediklerini kaydetti.

İmamoğlu, UKOME'de reddedilen 5 bin yeni taksi plakası tekliflerinin de kabul edilmesi için mücadelelerinin sürdüğünü ifade ederek, UKOME'nin katılımcı sayısının değişmesini eleştirdi.

Saint Pierre Han restore edilecek
Saint Pierre Han restore edilecek
Saint Pierre Han restore edilecek
Saint Pierre Han restore edilecek
Saint Pierre Han restore edilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Restorasyon, Bahçeşehir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saint Pierre Han restore edilecek - Son Dakika


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