Sakarya'da belediyenin ürettiği fidanların Türkiye'nin her bölgesine gönderilmesi hedefleniyor - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Fidan Üretim Merkezi'nde üretilen fidanları, Türkiye'nin her bölgesine göndermek istediklerini bildirdi.

Yüce, yazılı açıklamasında, Fidan Üretim Merkezi'nde incelemelerde bulunduğunu, Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen fidanların ilk resmi satışının, Giresun Belediyesine gerçekleştirildiğini kaydetti.

Merkezde üretilen ürünlerin sağlıklı bir şekilde depolandığına dikkati çeken Yüce, "Merkezde aynı zamanda doku kültüründen gelen ürünlerin yetiştirileceği alan olan iklimlendirme odaları da süratle hazırlanıyor. Hayata geçirilen projeleri destekleyen ve bu konuda emek sarf eden herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Üretimi her geçen gün artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Yüce, üreticilerle birlikte Büyükşehir Belediyesi olarak fidan üretimini her geçen gün daha ileriye taşıdıklarını belirtti.

Fidan Üretim Merkezi'nde ilk resmi satışı Giresun Belediyesine yaparak kent ekonomisine bir katkı daha sağladıklarını dile getiren Yüce, şunları paylaştı:

"Diğer belediyelerle de görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Aynı zamanda belediyemizin, şehrin çevre düzenlemesinde ihtiyaç duyduğu fidanları da merkezimizde üreterek bir katkı daha sağlamış oluyoruz. İnşallah üretimimizi her geçen gün artırarak, Türkiye'nin her bölgesine Sakarya'mızın bereketli topraklarında üretilen fidanları göndermek istiyoruz. Üretimde teknolojinin imkanlarından ve bilimsel bilgilerden de faydalanmayı ihmal etmiyoruz. Şehrimizin tarımına ve ekonomisine katkı sağlayacak projelerimizi titizlikle yürütürken, Sakarya için her zaman 'daha fazla ne yapabiliriz' düşüncesiyle hareket ediyoruz. Rabb'im şehrimize ve vatandaşlarımıza hizmet yolunda kolaylıklar sağlasın."