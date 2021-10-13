Sakarya'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Saklandığı adresi tespit eden B.P, operasyonla yakalandı.

24 Eylül'de, tartıştığı Y.D'yi silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan B.P'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Sakarya 'nın Adapazarı ilçesinde 24 Eylül 'de çıkan kavgada 1 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli cezaevine gönderildi.

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