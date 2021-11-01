Sakarya'da ekim ayında 125 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'da ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan bin 531 şüpheliden 125'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekim ayı raporunu açıkladı. Bu kapsamda, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bin 531 şüpheli yakalandı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 74'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ise haklarında en az 3, en çok da 37 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 51 şüpheli de tutuklandı.

Şok uygulamalar

Ekim ayı içerisinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda 43 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet ruhsatsız tüfek, 33 adet kurusıkı tabanca, 358 adet değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 11 motosiklet, bisiklet, ekobis ve otomobil ele geçirildi. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından ekim ayı içerisinde kayıp olarak aranan 19 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi. Fuhuşla mücadele kapsamında, 5 kişiye işlem yapılırken 2 ikamet ise mühürlendi. Düzensiz göçmenle mücadele kapsamında da 20 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak, sınır dışı edildi. - SAKARYA