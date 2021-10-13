Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Çevreyolu Yeni Atatürk Stadı mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 FN 068 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araç içerisinde sıkışan S.K. (21), M.B. (45) ve iki yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sakarya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika