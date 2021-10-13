Sakarya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araç içerisinde sıkışan S.K. (21), M.B. (45) ve iki yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevreyolu Yeni Atatürk Stadı mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 FN 068 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

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