Sakarya'da sobacıların kış mesaisi başladı - Son Dakika

Sakarya'da saç soba üreticilerinin kış mesaisi başladı.

Akyazı'da soba üreticisi Nida Kılıç, teknolojinin gelişmesiyle unutulmaya yüz tutan meslekler arasında sobacılığın da yer aldığını söyledi.

Sadece kırsal kesime hitap ettiklerini ifade eden Kılıç, "Vatandaşlar kullandıkları eskiyen ızgaralı ve demir döküm sobalarını tamir ettirerek kışa hazırlıyor. Kış mevsimi nedeniyle vatandaşlar eskiyen sobalarını tamire getirerek yeniliyor. Mesleğimiz ata mesleği, baba mesleği, mesleğin son demleri... Artık çırak bulamıyoruz. Mesleğimizi öğretecek kimse kalmadı. Bu işi kardeşimle yapıyorum ve kardeşimden sonra bu işi yapacak kimse yok." diye konuştu.

Müşteri Kazım Aksarı da odun kömür alıp kış hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Sobalarımızın tamiratları yapılması gerekiyordu ve getirip tamiratlarını yaptırıyoruz. Hazırlığımızı yaparak kışı bekliyoruz." dedi.

Müşteri Selim Ocaklı ise "Soba kültürümüzün bir parçasıdır. Sobanın yerini hiçbir şey tutmuyor. Herkesin evinde doğal gaz var ama biz kırsal yerde olduğumuz için evimizde hala soba yakıyoruz. Kış hazırlıklarını tamamlıyoruz. Kış gecelerinde de sobanın üzerinde kestane pişireceğiz." ifadelerini kullandı.