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Sakarya'da "Trafikte 5 dakika mola hayat kurtarır" uygulamasında sürücülere ikram - Son Dakika

Sakarya'da "Trafikte 5 dakika mola hayat kurtarır" uygulamasında sürücülere ikram

26.10.2021 20:32
Sakarya'da

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekipleri, uzun süre yolculuk yapan sürücülerin dikkat dağınıklığının ve muhtemel kazaların önüne geçilmesi için "Trafikte 5 dakika mola hayat kurtarır" uygulaması başlattı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekipleri, uzun süre yolculuk yapan sürücülerin dikkat dağınıklığının ve muhtemel kazaların önüne geçilmesi için "Trafikte 5 dakika mola hayat kurtarır" uygulaması başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, D-650 Karayolu'nun Karasu- Adapazarı kesiminde "Trafik Yaşam Çadırı" kurdu.

"Trafikte 5 dakika mola hayat kurtarır" sloganıyla gerçekleştirilen uygulamada sürücülere çay ve tatlı ikramında bulunuldu, bilgilendirici videolar izletildi.

Jandarma ekipleri, gün boyunca araçları tek tek durdurarak sürücülere şöyle hitap etti:

"Ehliyet ve ruhsat kontrolü yapmıyoruz, huzurunuz ve güvenli sürüş için beş dakika mola vermek ister misiniz? Çay ve tatlı ikramımız var."

Sürücülerin de memnuniyetle yaklaştığı uygulamayı Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Hasan Alataş ve İlçe Emniyet Müdürü Halil Akyol yerinde inceledi.

Karasu'ya özgü uygulama

Kaymakam Helvacı, uygulamayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 15 kişilik personel ile 5 ekibin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Helvacı, "Bu çalışma, ulusal bazda bir projenin Karasu ayağı olarak değil, bizzat Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen bir uygulamadır. Uygulamanın amacı sürücüler arasında farkındalık oluşturmak. Uzun süre araç kullanarak yorgunluk sebepli kazaların önüne geçilmesi, cep telefonu kullanımı, alkollü araç kullanımı ve kemer takmaya yönelik bir farkındalık da uyandırılması amaçlanıyor." diye konuştu.

Sürücülerden Yavuz Soysal da "Uygulamayı olumlu buldum. Uzun yoldan geliyorum, canım çay da istiyordu. Keşke düzenli uygulansa. Molamı verdim, çayımı içtim ve bilgilendirici videoları da izleyeceğim." ifadesini kullandı.

Karasu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Kerim Uyar da "Her şeyin ceza olmadığını anlatan olumlu bir uygulama. Biz de Oda olarak bu uygulamayı taksici, minibüsçü ve servisçilerimiz için de gerçekleştireceğiz." dedi.

Sakarya'da Trafikte 5 dakika mola hayat kurtarır uygulamasında sürücülere ikram
Sakarya'da Trafikte 5 dakika mola hayat kurtarır uygulamasında sürücülere ikram
Sakarya'da Trafikte 5 dakika mola hayat kurtarır uygulamasında sürücülere ikram
Sakarya'da Trafikte 5 dakika mola hayat kurtarır uygulamasında sürücülere ikram
Sakarya'da Trafikte 5 dakika mola hayat kurtarır uygulamasında sürücülere ikram

Jandarma, Hisarcık, Sakarya, Karasu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da 'Trafikte 5 dakika mola hayat kurtarır' uygulamasında sürücülere ikram - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da "Trafikte 5 dakika mola hayat kurtarır" uygulamasında sürücülere ikram - Son Dakika
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