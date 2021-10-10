Üye Girişi
Trafikte çıkan kavgada 2 kişi baltayla yaralandı - Son Dakika

Trafikte çıkan kavgada 2 kişi baltayla yaralandı

10.10.2021 14:55

Sakarya'nın Erenler ilçesinde trafikte çıkan kavgada baltayla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde trafikte çıkan kavgada baltayla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bağlar Mahallesi'nde Y.A. ve A.A. ile S.A. ve T.C.K. arasında trafikte tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A. ve A.A, baltayla S.A. ve T.C.K'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kolunda ve karnında kesikler oluşan 2 yaralı, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Y.A. ve A.A. gözaltına alındı.

Trafikte çıkan kavgada 2 kişi baltayla yaralandı
Trafikte çıkan kavgada 2 kişi baltayla yaralandı
Trafikte çıkan kavgada 2 kişi baltayla yaralandı
Trafikte çıkan kavgada 2 kişi baltayla yaralandı
Trafikte çıkan kavgada 2 kişi baltayla yaralandı
Trafikte çıkan kavgada 2 kişi baltayla yaralandı
Trafikte çıkan kavgada 2 kişi baltayla yaralandı
Trafikte çıkan kavgada 2 kişi baltayla yaralandı
Trafikte çıkan kavgada 2 kişi baltayla yaralandı

Erenler, Sakarya, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trafikte çıkan kavgada 2 kişi baltayla yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: İstanbul Park'ta kırmızı ışıklar söndü! Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ilk virajda spin 15:02 Son Dakika: İstanbul Park'ta kırmızı ışıklar söndü! Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ilk virajda spin Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı 14:42 Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi 14:38 Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi
PTT'den Türkiye Kart müjdesi! Yurt genelinde tek bir kartla seyahat yapılabilecek 14:29 PTT'den Türkiye Kart müjdesi! Yurt genelinde tek bir kartla seyahat yapılabilecek Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde 14:25 Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde 3 milyon 100 bin TL'lik dev soygun saniye saniye güvenlik kameralarında 13:42 3 milyon 100 bin TL'lik dev soygun saniye saniye güvenlik kameralarında
Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor 13:32 Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor Kabine, Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Masada 4 önemli konu var 12:35 Kabine, Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Masada 4 önemli konu var

Son Dakika Haberleri
14:40 MHP lideri Devlet Bahçeli, dikkat çeken "bölücü kebapçılar" sözleri üzerine canlı yayında açıklama yaptı
14:39 Eylül ayında spor ve lüks otomobil satışlarındaki artış dikkat çekti! İşte en çok alıcı bulan modeller
14:38 Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi
14:36 Kendisini satırla yaralayan sevgilisi tutuklanmasın diye yerlere yatıp feryat etti
14:28 PTT'den Türkiye Kart müjdesi! Yurt genelinde tek bir kartla seyahat yapılabilecek
14:27 Formula 1 Türkiye öncesi talihsizlik! Yola dökülen yük trafiği kilitledi
14:26 Üç yıllık aşkta mutlu sona ulaşıldı! Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı sessiz sedasız nikah masasına oturdu
14:24 Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde
14:23 Alman aşısı tutmadı! Norveç maçında Stefan Kuntz'u beğenmediler
13:22 Cristiano Ronaldo'nun durmaya hiç niyeti yok! Oynamaya devam ettikçe her rekoru kıracak
Bu kez sansür yok! Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı Bu kez sansür yok! Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı         
15:06
Çocukları eve girince üzücü manzarayla karşılaştı! Anne ve babalarını yan yana ölü buldular Çocukları eve girince üzücü manzarayla karşılaştı! Anne ve babalarını yan yana ölü buldular         
14:44
MHP lideri Devlet Bahçeli, dikkat çeken MHP lideri Devlet Bahçeli, dikkat çeken "bölücü kebapçılar" sözleri üzerine canlı yayında açıklama yaptı         
14:41
Kendisini satırla yaralayan sevgilisi tutuklanmasın diye yerlere yatıp feryat etti Kendisini satırla yaralayan sevgilisi tutuklanmasın diye yerlere yatıp feryat etti         
14:37
Formula 1 Türkiye öncesi talihsizlik! Yola dökülen yük trafiği kilitledi Formula 1 Türkiye öncesi talihsizlik! Yola dökülen yük trafiği kilitledi         
14:28
Sokak ortasında başından vurulan adamın, katil zanlısıyla birlikte son görüntüleri ortaya çıktı Sokak ortasında başından vurulan adamın, katil zanlısıyla birlikte son görüntüleri ortaya çıktı         
14:24
Vatandaşlar gece yarısı görünce korktular! Yaklaştıklarında su samuru olduğunu fark ettiler Vatandaşlar gece yarısı görünce korktular! Yaklaştıklarında su samuru olduğunu fark ettiler         
13:41
Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya cevap: Lütfen önüme geçmesine izin vermeyin Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya cevap: Lütfen önüme geçmesine izin vermeyin         
12:38
Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi         
12:34
e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha: Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin başvurular sistem üzerinden yapılabilecek e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha: Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin başvurular sistem üzerinden yapılabilecek         
12:32
Belgesellere niteliği taşıyan maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti Belgesellere niteliği taşıyan maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti         
12:31
Marketin kirlenmesini istemedi, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi Marketin kirlenmesini istemedi, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi         
11:12
Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı         
11:07
Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ'daki Rus gözlem gücü askerlerine Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ'daki Rus gözlem gücü askerlerine "sulhu bozun" rüşveti         
11:06
Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu         
10:35
500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı 500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı         
10:05
İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2021 15:20:15. #1.11#
SON DAKİKA: Trafikte çıkan kavgada 2 kişi baltayla yaralandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement