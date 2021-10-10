Trafikte çıkan kavgada 2 kişi baltayla yaralandı - Son Dakika

Sakarya'nın Erenler ilçesinde trafikte çıkan kavgada baltayla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bağlar Mahallesi'nde Y.A. ve A.A. ile S.A. ve T.C.K. arasında trafikte tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A. ve A.A, baltayla S.A. ve T.C.K'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kolunda ve karnında kesikler oluşan 2 yaralı, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Y.A. ve A.A. gözaltına alındı.