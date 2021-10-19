Sapanca'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma neticesinde Rüstempaşa Mahallesi'nde ikamet eden M.K'nin (38) evine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, 9 gram kokain, 190 gram uyuşturucu madde tohumu, 274 gram esrar, 305 gram metamfetamin, 6 fişek, 35 uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam ve plastik şişe ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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