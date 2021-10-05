Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda AK-47 kalaşnikof tüfek yakalandı - Son Dakika

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda AK-47 kalaşnikof tüfek yakalandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 118 gram esrar ile 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 118 gram esrar ile 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi. Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Kurtköy Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, içime hazır 2 kilo 118 gram esrar, 11 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve buna ait 3 şarjör ile 18 fişek, 1 özel yapım mont çelik yelek, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi, F.K. ve E.K. gözaltına alındı. Emniyet'e götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Son Dakika

Çin'in dünyanın bilmesini istemediği rapor açığa çıktı! İçinde koronayla ilgili kritik bilgi var: 2019'da yayılmış olabilir

Farah Zeynep Abdullah'tan çok sert Musa Orhan tepkisi: Bunu da dosyaya ekle

Galatasaray'dan sürpriz atılım! Fenerbahçe paketi geliyor

İki efsane burun buruna geldi! Khabib ile Ronaldo'nun o anlarına yağmur gibi beğeni yağdı

Son Dakika: Türkiye'de 5 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 29 bin 802 yeni vaka tespit edildi

Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, karnındaki çocuğunu kaybetti

Meral Akşener, yanında olduğunu unutup Ali Babacan'a "son 20 yıl" iması yaptı! Son anda toparladı

Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi