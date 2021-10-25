Sakarya'daki trafik kazasında yaralanan anne hayatını kaybetti - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu kızıyla yaralanarak hastaneye kaldırılan anne yaşamını yitirdi.
Önceki akşam D-650 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve Kocaeli'deki özel hastaneye sevk edilen Hatice Fatma K, iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Yaralı kızı Kader K'nin ise tedavisi sürüyor.
Adapazarı yönüne giden Bekir İ. idaresindeki 54 AEV 753 plakalı otomobil, Karapınar-Karanlıkdere kavşağında Kader K'nin kullandığı 26 ABG 542 plakalı otomobille çarpışmış, yaralanan Kader K. ile annesi Hatice Fatma K. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.
Kaynak: AA
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