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Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya'dan kısa kısa

17.10.2021 12:06
Sakarya'dan kısa kısa

AK Parti Sakarya İl Teşkilatı, Adapazarı ilçesinde evleri ziyaret ederek saha çalışması yaptı.

AK Parti Sakarya İl Teşkilatı, Adapazarı ilçesinde evleri ziyaret ederek saha çalışması yaptı.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Sakarya Sosyal Politikalar Birim Başkanlığının koordinesinde Yenikent bölgesindeki 105 haneyi ziyaret eden heyet, sorun ve talepleri dinledi, çözüm odaklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, İl Başkanı Yunus Tever, İlçe Başkanı Erol Aydın ve partililer yer aldı.

İl Başkanı Tever, çalışmayı farklı zamanlarda diğer ilçelerde de uygulamak istediklerini belirterek, "Gerçekten hep birlikte çok güzel, bereketli ve verimli çalışmaya imza attık. Her bir ailemizin çok farklı hikayeleri ve anıları vardı. Sevgileri ve mutlulukları paylaştıkça çoğaldı, üzüntüleri ve sıkıntıları da paylaştıkça azaldı. Bizler, bazı siyasi partiler gibi seçimden seçime çalışanlardan asla olmadık. AK Parti kadroları olarak tüm kademelerimizle her zaman sahada, vatandaşlarımızla iç içe, gönül gönüle olduk ve olmaya da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tever, programların başarılı şekilde icra edilmesinde görev alan Sosyal Politikalar Birim Başkanı İlhan Türkseven ve ekibi ile teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

AK Parti heyeti, Sakarya Kadın Dayanışma Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Ada Futbol Kulübü'nü de ziyaret etti.

Mevlid Kandili

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tever, mesajında, mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in dünyaya teşrifinin sene-i devriyesini idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tever, şu ifadeleri kullandı:

"Barış dini İslam'ı müjdeleyen, yaratılmışların en hayırlısı sevgili Peygamberimiz, Rabbimizin insanlar arasından seçtiği doğruluk timsaliydi. Güzel ahlakı, engin hoşgörüsü, adaleti, merhameti ve mütevazılığıyla bütün insanlığa kucak açan örnek şahsiyetti. Onun yaşayışı, hadis-i şerifleri, sünneti sayesinde insanlığın önünde aydınlık devir başlamıştır. Onun örnek hayatı, her Müslüman için alınması gereken derslerle doludur. Kendimizi sevgililer sevgilisi Peygamberimizin güzel ahlakıyla donatmak, birinci önceliğimiz olmalıdır."

Adapazarı, Hisarcık, AK Parti, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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