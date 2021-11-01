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Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya'dan kısa kısa

01.11.2021 16:04
Sakarya'dan kısa kısa

Erenler Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı, Fevzi Kılıç başkanlığında gerçekleştirildi.

Erenler Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı, Fevzi Kılıç başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 3 gündem maddesi karara bağlandı.

Toplantıda konuşan Kılıç, pazartesi pazarının tamamı ve çarşamba pazarının meyve sebze kısmını Ocak 2022 içerisinde Kapalı Pazar Yeri'ne taşınmasını planladıklarını bildirdi.

Pazar tezgahlarının yeterliliği, elektrik ve su abonelikleri ile güvenlik konusunda esnafı rahatlatacaklarını belirten Kılıç, pazarların daha derli toplu ve kaliteli hizmet vermesini sağlayacaklarını kaydetti.

Meclis toplantısı, 3 maddenin karara bağlanmasının ardından sona erdi.

Sakaryalı bisikletçi Kocaeli'de kürsüye çıktı

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü bisiklet sporcusu Muhammed Kerem İnanç, Kartepe Belediyesince düzenlenen Cumhuriyet Kupası Bisiklet Tırmanışı yarışlarında 3'üncü oldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, bisiklette dünya yarışlarına ev sahipliği yapan Sakarya'nın başarılı sporcuları yetiştirdiği belirtilerek, genç pedal İnanç tebrik edildi.

Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya'dan kısa kısa

Fevzi Kılıç, Erenler, Sakarya, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika


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