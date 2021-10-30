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Sakarya güne sisle uyandı - Son Dakika

Sakarya güne sisle uyandı

30.10.2021 10:14
Sakarya güne sisle uyandı

Sakarya güne sisle uyandı Sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü Sakarya'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

Sakarya güne sisle uyandı

Sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü

SAKARYA - Sakarya'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 50 metreye kadar düştü.

Sakarya'da sabah saatlerinde evlerinden işlerine gitmek için kalkan vatandaşlar güne sisle uyandı. Kent genelinde etkili olan yoğun sis, şehir merkezi, Adapazarı ilçesi ve şehrin bağlantı yollarında görüş mesafesinin yaklaşık 50 metreye kadar düşmesine sebep oldu. Kent merkezinde bulunan evler sisler içerisinde kalarak görünmez hale gelirken seyir halinde olan araçlar zaman zaman yolda ilerlemekte zorluk yaşadı.

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sakarya güne sisle uyandı - Son Dakika


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