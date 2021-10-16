Sakarya ormanlarında "bilgilendirici mantar yürüyüşü" düzenlendi - Son Dakika

Sakarya'da mantar konusunda uzmanlar, zehirlenmelere karşı bilinçlendirme ve tanıtım amacıyla ormanda mantar topladı.

Geyve Belediyesi ve Düzce Üniversitesi (DÜ) iş birliğinde Geyve ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Ankara, İstanbul, Düzce ve Muğla'dan gelen katılımcılar, Esenköy ormanlarında mantar avına çıktı.

Yaklaşık 50 kişinin yer aldığı etkinlikte, 100'ün üzerinde mantar çeşidi gözlemlendi, uzmanlar tarafından zehirli ve zararsız olanlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

"Güzel bir mantar yürüyüşü oldu"

Etkinliğe katılan Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, gazetecilere, ilçenin adını farklı alanlarda duyurmaya çalıştıklarını söyledi.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) destekli "İnovasyon Köy" projesine yakında başlayacaklarını anlatan Kaya, köylerde yaşayan kadınların, evlerine ekonomik destek sağlaması adına mantar üretim tesisi kurma kararı aldıklarını kaydetti.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden öğretim üyeleriyle proje öncesinde farkındalık oluşturmak adına etkinlik düzenlediklerini ifade eden Kaya, "Güzel bir mantar yürüyüşü oldu. Mantar hocalarımız bize mantar türlerini öğretti. Buradan çıkan fikirlerin biri de köylerde üretim yapacak kadınlarımıza öncelikle bir eğitim verilmesi. Bu onlara genel kültür anlamında katkı sağlayacak. Kültür mantarı konusunda da kendilerine bir sunum yapacağız." diye konuştu.

"Halkımızın bunu iyi tanıması gerekiyor"

DÜ Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi (GETAT) Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya da mantarları tanımaya yönelik bir doğa gezisi yaptıklarını söyledi.

Mevsimin ve sıcaklıkların mantar için en iyi şartlara sahip olduğunu belirten Kaya, bu mevsimde mantar avcılarının ormanlara akın ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin mantar çeşitliliğinin çok fazla olduğuna işaret eden Kaya, küçük bir alanda 100'ün üzerinde farklı tür gözlemleyebildiklerini dile getirdi.

Çok çeşitli mantar florasına sahip olunduğu için aralarında zehirli mantarların da olabileceğine dikkati çeken Kaya, "Yenen mantarlar da oluyor, yenmeyen mantarlar da oluyor. Halkımızın bunu iyi tanıması gerekiyor. Biraz profesyonel bilgi sahibi olması gerekiyor. Aksi takdirde üzücü olaylarla karşılaşmak mümkün. Mantar zehirlenmesinden geçmişte ölenler bile oldu." şeklinde konuştu.

Türkiye'de "köygöçüren" ismiyle bilinen mantar türünün yaygın ve tehlikeli olduğuna işaret eden Kaya, yendiğinde ölümcül sonuçlar olabileceğini belirtti.

GETAT öğretim görevlisi Selime Semra Erol ise etkinlikte farklı mantar çeşitlerini topladıklarını söyledi.

Mantarların doğanın en güzel parçası olduğunu dile getiren Erol, genel, tıbbi ve zehirli mantarlar konusunda farkındalık oluşturmak istediklerinin altını çizdi.