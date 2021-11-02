Sakarya polisinden uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

Sakarya polisinin kaçakçılık ve suç örgütlerine yönelik yaptığı operasyonlarda; 809 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 216 gram esrar, 27 gram eroin, 442 gram metamfetamin ele geçirilirken konuya ilişkin 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonların raporu açıklandı. Uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 38 operasyonel faaliyette 47 şahıs yakalandı. Gerçekleşen operasyon kapsamında, 809 adet extacy uyuşturucu hap, 2 adet captagon uyuşturucu hap, 60 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 216 gram esrar, 27 gram eroin, 442 gram metamfetamin, 0,11 gram kokainin yanı sıra ev, araç, iş yeri ve üst aramalarında da 3 adet tabanca, 15 adet fişek ele geçirildi. Konuya ilişkin yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden 25'ine uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 22'sine ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 8'i adli kontrole serbest bırakıldı. - SAKARYA