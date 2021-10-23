Saman torbalarının arasına gizlenmiş bin 360 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan saman yüklü kamyonda polis ekipleri tarafından yapılan aramada bin 360 paket kaçak sigara ile 51 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri haksız kazancın ve vergi kaybının önlenmesi amacıyla uygulama yaptı. Uygulama kapsamında şüphe üzerine bir kamyon durduruldu. Kamyonda saman torbalarının yüklü olduğunu gören ekipler sürücünün şüpheli davranışlarından dolayı kamyonda arama yaptı. Saman torbalarını tek tek indirerek arama yapan ekipler, torbaların arasına gizlenmiş halde 51 kilogram kaçak nargile tütünü ile kamyon kasasının tahta kısımlarına zulalanmış halde bin 360 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Öte yandan, kent genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ise 3 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi. - OSMANİYE