Saman yüklü kamyon alt geçide takıldı - Son Dakika

Saman yüklü kamyon alt geçide takıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da saman yüklü kamyon, kapasitesinden fazla yük alması nedeni ile alt geçitten geçemedi. Alt geçide takılan saman dolu çuvallar yola savrulurken, trafik akışında aksamalar yaşandı.

Olay, merkeze bağlı Atatürk Bulvarında bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 AAC 752 plakalı limitinden fazla yük yüklenen kamyon, 4 metre 80 santimlik alt geçitten geçerken köprünün üst kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonda bulunan saman dolu çuvallar yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, yolda trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağlarken, sürücüye aşırı yükten dolayı para cezası uyguladı.

Fazla saman çuvalları başka araca aktarılırken, yol temizlenmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.