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SAMATYA'NIN KOVBOYLARI - Son Dakika

SAMATYA'NIN KOVBOYLARI

30.10.2021 10:39
SAMATYA'NIN KOVBOYLARI

İSTANBUL'da Western filmi tutkunları Samatya'da bulunan bir kafede her hafta bir araya geliyor.

İSTANBUL'da Western filmi tutkunları Samatya'da bulunan bir kafede her hafta bir araya geliyor. Kovboy gibi giyinen western tutkunları, film izleyip sohbet ediyor. Etkinliğe gelenlerin kimi öğretmen, kimi ressam, kimiyse yönetmen.

Türkiye Western Kulübü'nü 3 yıl önce kurduklarını söyleyen Hasan Karcı, "Her hafta cuma günleri kulüp üyeleri ile bir araya geliyoruz ve film seyrediyoruz. Filmleri izlerken Western havasına girmek için filmin ruhuna uygun giyiniyoruz. Dışarıdan aramıza gelenleri de 5 dakika içinde Western haline sokuyoruz. Şu an bin 400 üyemiz var. Ancak buluşmalarımıza yerimiz dar olduğu için 25- 30 kişi alabiliyoruz. Film gösterimi sonrası bir masanın etrafında Western ile ilgili soruları yanıtlıyoruz" dedi.

Türkiye'de bulunan Western, yani kovboy filmi tutkunları 3 yıl önce bir araya gelerek, kendilerine Türkiye Western Kulübü kurdu. Kovboy filmi tutkunları, Fatih Samatya'da bulunan Cengiz Güçlü'nün işlettiği Güçlü Kafe'de her hafta cuma günleri buluşarak Kovboy Film Günleri düzenleniyor. Kafenin alt katında kovboy film afişleri, şapkalar ve silahlar bulunuyor. Western tutkunlarını bir araya getiren yönetmen Hasan Karcı ve oyuncu Cengiz Güçlü'nün çektiği ve dünyada pek çok yerde gösterilen Demir Atlı Gringo ve Belalılar adlı iki kovboy filmi de var. Kafeye gelen tutkunlar, havasına girmek adına filmlerin ruhuna uygun giyiniyor. Kafeye gelenlerin arasında belinde kılıfıyla silahı olan bile var. Kovboy Filmi Günleri'ne gelenlerin kimi öğretmen, kimi ressam, kimiyse yönetmen ancak hepsinin ortak özelliği Western tutkunu olması. DHA Kovboy Filmi Günleri'ne katıldı.

"EVİMİ GÖRSENİZ GERÇEK BİR CEPHANELİK GİBİ"

40 film çeken, 33 senaryoda imzası olan ve 16 filmde de oyunculuk yapan 69 yaşındaki Hasan Karcı, "Sinemaya başlamadan önce makinistlik yapıyordum. Makinistlik yaptığım 1960'lı yıllarda Western filmler çok revaçtaydı. O dönemde de hep Western, filmler seyrederdik. Türkiye'de Western filmlerini seven çok kişi var. Ancak belirli bir dönem sonrası Western filmlerinin ortadan kalkmasıyla birlikte yeniden bir Western akımı başlatmak istedim. Western filmlerini izlerken filmi yaşıyoruz. Kasabayı, çölü, tabancayı tekrar tekrar hissediyoruz. Western bizim için bir tutku. Doğa hayranı biri olsam da Western filmlerinde çöl, kurak, çatlak ve arazileri çok seviyorum. 4 sene içerisinde gittiğim ülkelerden hep farklı kovboy silahları topladım. Evimi görseniz gerçek bir cephanelik gibi. Hepsi kurusıkı silahtır" dedi.

"FİLMLERİ İZLERKEN WESTERN HAVASINA GİRMEK İÇİN FİLMİN RUHUNA UYGUN GİYİNİYORUZ"

Türkiye Western kulübü 3 sene önce kurduklarını söyleyen Karcı, "Her hafta cuma günleri kulüp üyeleri ile bir araya geliyoruz ve Western filmlerini seyrediyoruz. Filmleri izlerken Western havasına girmek için filmin ruhuna uygun giyiniyoruz. Dışarıdan aramıza gelenleri de 5 dakika içinde Western haline sokuyoruz. Şu an bin 400 üyemiz var. Ancak buluşmalarımıza yerimiz dar olduğu için 25- 30 kişi alabiliyoruz. Film gösterimi sonrası bir masanın etrafında Western ile ilgili soruları yanıtlıyoruz" diye konuştu.

"BEN DE KOVBOY FİLMLERİNE ÖNÜNE GEÇİLEMEZ BİR TUTKU VAR"

Western tutkunu ressam Zeliha Demirel ise, "Kovboy filmlerinin tutkunuyum. Bu tutku çocukluğumdan beri içimde var. Beni kovboy filmlerinde en çok parodi ile gerçeklik arasındaki olan gerilim etkiliyor. Kovboy filmlerinin ben de önüne geçilemez bir tutkusu var. Kovboy filmlerinde var olan kıyafetleri ben çok rahat bir şekilde günlük hayatımda kullanabilirim" ifadelerini kullandı.

"WESTERN SEVENLER OLARAK TOPLANIP WESTERN FİLMLERİ İZLEYİP SOHBETLER YAPIYORUZ"

Western Film Günleri'nin düzenlendiği kafenin sahibi Cengiz Güçlü, kovboy filmi tutkusunu şu şekilde anlatıyor:

"Çocukken Samatya'da İstanbul sinemasında Western filmleri oynatılırdı. O günden başlayan bir tutku oluştu. Küçükken kovboy çizgi romanlarının kapaklarını parlatıp sinema önlerinde satardım. Şu an kovboy film günlerinin düzenlediği bu işletme bana babamdan kaldı. Bu kafede Western sevenler olarak toplanıp Western filmler izleyip sohbetler yapıyoruz. Western kıyafetlerini giymemizin nedeniyse filmlerin ruhunu girebilmek. Arabamda, işyerimde Western müzikleri çalıyor, kıyafetlerim Western bu benim için tarifi olmayan bir tutku. Hatta biz Fatih Samatya'nın kovboylarıyız" dedi.

İstanbul, Yönetmen, Ressam, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAMATYA'NIN KOVBOYLARI - Son Dakika


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