Şampiyon mahalle takımı yarım asır sonra buluştu - Son Dakika

DENİZLİ'de, 1971 yılında yapılan mahalleler arası futbol turnuvasında şampiyon olan Karaman Mahallesi takımında forma giyen arkadaşlar, 50 yıl sonra bir araya geldi. Eski günlerde olduğu gibi yeniden futbol oynayan takım arkadaşları, anılarını tazeledi.

Kentte 1971'de düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvasına katılan ve karşılaştıkları tüm rakipleri mağlup ederek şampiyon olan Karaman Mahallesi futbol takımının oyuncuları, yarım asır sonra yeniden buluştu. O dönem mahallede yaşayan gençlerden oluşan takım, mahalle sakinlerinin çabaları sonucu yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Turnuvada yer alan 30 takım arasından şampiyonluğa uzanan ve kupayı mahallelerine getiren 13 eski futbolcu, sohbet ederek anılarını tazeledi. 50 yıl önce kısıtlı imkanlarla şampiyon olan sporcular, yıllar sonra yeniden birlikte futbol oynadı. Eski dostlar, kaleye bol bol şut atarak eğlendi.

ABD'DEN GELDİABD'nin New Jersey eyaletinden gelerek takım arkadaşlarıyla hasret gideren Kemal Koç , "50 yıl sonra arkadaşlarımla yeniden görüştüm. Bu sebeple çok mutluyum. Uzun süre boyunca görmediğim arkadaşlarımı gördüm. Gençlik dönemimde şampiyonluk yaşamıştık. O anıları tekrar hatırladım. Çok güzel bir buluşma oldu. Artık biraz yaşlandık. Futbol sahalarında zorlanıyoruz. Bu etkinliği her yıl düzenlemek istiyoruz" dedi.'HARİKA BİR GÜN GEÇİRDİK'Mehmet Eren ise 50 yıl önce yer aldığı mahalle takımında gösterdiği başarı sayesinde profesyonel futbolculuk kariyerine adım attığını söyledi. Şampiyonluk yaşadıkları dönemin ardından Denizlispor 'a transfer olduğunu belirten Eren, Bandırmaspor'da da forma giydiğini dile getirdi. Eren, "50 yıl önce arkadaşlarımızın gayretiyle şampiyon olmuştuk. Mahallemizde birlik ve beraberlik vardı. Onlarla yeniden buluştuğum için çok sevinçliyim. Keyifli dakikalar yaşadık. Eski günlerdeki gibi futbol oynadık. Harika bir gün geçirdik" diye konuştu.

Eski takım arkadaşlarını bir araya getiren mahallelilerden Durmuş Kiriş de mahalle geleneğinin sürmesi, birlik ve beraberliğin devam edebilmesi için etkinliği düzenlediklerini bildirdi. Kiriş, kendinden yaşça büyük olan ağabeylerini yeniden bir araya getirmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.