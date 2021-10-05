Samsun 19 Mayıs Polis Yüksekokulu 19. dönem mezunlarını verdi - Son Dakika

Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulunda 19. dönem eğitimini tamamlayan 147 kadın, 240 erkek olmak üzere 387 polis adayı, yemin ederek mezun oldu.

Samsun Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, okulun bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, polislik teşkilatının kutsal ve ne derece önemli olduğunu polis adaylarının bildiğini söyledi.

Polis adaylarından hayatları boyunca edeceklere yemine sadık kalmalarını isteyen Öztürk, "Devletten başka kimse güç kullanamaz ama bu gücün kaynağı da sınırlıdır. Sizler de gücünüzü hukuktan alacaksınız. Hiçbir zaman gücünüzü hukukun üstüne çıkarmayacaksınız. Aldığınız güce saygılı ve vatandaşlara sempatik ve saygılı olacaksınız." dedi.

Suçun işlenmesini önlemek ve vatandaşı suça teşvik edecek unsurları kaldırmanın birinci öncelikleri olması gerektiğini vurgulayan Öztürk, "Her şeyden önce akıllarını başkalarına kiraya vermemeleri gerekiyor. Çünkü Allah insanlara akıl vermiştir, kendileri kullansın diye. Onun için tüm arkadaşlarımızdan, tüm vatandaşlarımızdan akıllarını başkalarına kiraya vermelerini, kendilerinin kullanmasını istirham ediyorum." diye konuştu.

Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bayram Ali Soner de bugün Türkiye'de 2 bin 429 polis adayının yemin ederek Emniyet Teşkilatına katılacağını dile getirdi.

Kovid-19 salgını şartları nedeniyle zaman zaman kesintiye uğrayan ancak buna rağmen eğitimin niteliği gereği yüz yüze yapılan zorlu bir eğitim sürecinin tamamlandığına işaret eden Soner, "Sizler bulunduğunuz coğrafyanın kaderi haline gelmiş olan ve farklı yüzlerle sık sık kendini gösteren, iç ve dış tehlikelere, ihanetlere ve açık ya da örtülü saldırılara karşı ülkemizin ve milletimizin dirliğinin, düzeninin, birliğinin, bütünlüğünün ve huzurunun güvencesi olacaksınız. Yakın dönemde ülkemiz etrafında cereyan eden hadiseler, güvenliğin olmadığı yerde tüm özgürlüklerin anlamını yitireceği gerçeğini bize tekrar hatırlattı. Bu nedenle güven ortamının sağlanması ve sürdürülebilmesine yapacağınız katkı ile her bir vatandaşımızın, başta yaşam hakkı olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinin bekçisi olacaksınız. Sizlerden beklentimiz, milletimizin ve devletimizin polisleri olarak görev yapmanız, vazifenizin gereklerini yasalar çerçevesinde yerine getirerek hiçbir zümre, grup ya da kesime bağlılık veya itaat hissetmemenizdir." ifadelerini kullandı.

Samsun 19 Mayıs Polis Yüksekokulu Müdürü Ogün Şahin ise salgın şartlarına rağmen 387 polis adayını mezun etmenin onuru ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Konuşmanın ardından okulu ilk 5 sırada bitiren polis adaylarına hediyeler verildi. Ardından polis adayları yemin etti.