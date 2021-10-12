Üye Girişi
Samsun'da 14 bin 765 kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi - Son Dakika

Samsun'da 14 bin 765 kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi

12.10.2021 10:39
Samsun'da 14 bin 765 kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesinde birlikte hareket ederek uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edinilen O.S, S.A. ve U.T'nin ikametlerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 14 bin 765 kapsül sentetik ecza hap, 1,15 gram metamfetamin ve filtre cihazı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Samsun'da 14 bin 765 kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi
Samsun'da 14 bin 765 kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi
Samsun'da 14 bin 765 kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi
Samsun'da 14 bin 765 kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da 14 bin 765 kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Letonya zaferimiz Almanya'da manşet oldu: Kuntz'u, Burak Yılmaz kurtardı 10:50 Letonya zaferimiz Almanya'da manşet oldu: Kuntz'u, Burak Yılmaz kurtardı Alo 182 üzerinden hastane randevusu alamıyorlar! Mağdur vatandaşlar isyan etti 10:44 Alo 182 üzerinden hastane randevusu alamıyorlar! Mağdur vatandaşlar isyan etti Türk SİHA'sı talebi artıyor! Doğu Afrika ülkesi Ruanda, 12 adet almak için görüşmelere başladı 10:35 Türk SİHA'sı talebi artıyor! Doğu Afrika ülkesi Ruanda, 12 adet almak için görüşmelere başladı
Poyraz Karayel'in kameramanını bıçaklayarak öldüren şahsın ifadesi ortaya çıktı:1 gün cesetle kaldık 10:28 Poyraz Karayel'in kameramanını bıçaklayarak öldüren şahsın ifadesi ortaya çıktı:1 gün cesetle kaldık Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış 10:16 Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış TRT yorumcusu canlı yayında gözyaşlarına engel olamadı! Yürekleri paramparça etti 10:03 TRT yorumcusu canlı yayında gözyaşlarına engel olamadı! Yürekleri paramparça etti
Son Dakika: 9 lira eşiğini geçen dolar, 9,02 ile rekorunu güncelledi 09:26 Son Dakika: 9 lira eşiğini geçen dolar, 9,02 ile rekorunu güncelledi Stefan Kuntz, hüngür hüngür ağladı! Sebebi sporseverleri duygulandırdı 09:08 Stefan Kuntz, hüngür hüngür ağladı! Sebebi sporseverleri duygulandırdı

Son Dakika Haberleri
10:49 Letonya zaferimiz Almanya'da manşet oldu: Kuntz'u, Burak Yılmaz kurtardı
10:47 Mars'ta yapılan keşif dünyayı heyecanlandırdı! Toprakta uzaylılara ait olduğu düşünülen izler ortaya çıktı
10:44 Alo 182 üzerinden hastane randevusu alamıyorlar! Mağdur vatandaşlar isyan etti
10:41 AK Parti, "Siyasi cinayetler konusunda kaygım var" diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi: Ahlaki olmayan bir tavır
10:35 Türk SİHA'sı talebi artıyor! Doğu Afrika ülkesi Ruanda, 12 adet almak için görüşmelere başladı
10:27 Ebrar Karakurt ortalığı ayağa kaldırdı! Son dakika golüne kendine has tarzıyla çılgınlar gibi sevindi
10:16 Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış
10:14 Zeytin ağaçları yüzünden kardeşini öldüren zanlı duruşmada: Pişmanım, keşke ben ölseydim
10:03 TRT yorumcusu canlı yayında gözyaşlarına engel olamadı! Yürekleri paramparça etti
09:54 Prens Charles'dan çevreci hareket! 50 yıllık klasik otomobili şarap ve peynirle çalışıyor
Enerji sektörü artan maliyetler nedeniyle elektriğe yüzde 40-45 bandında zam istiyor Enerji sektörü artan maliyetler nedeniyle elektriğe yüzde 40-45 bandında zam istiyor         
10:52
Mars'ta yapılan keşif dünyayı heyecanlandırdı! Toprakta uzaylılara ait olduğu düşünülen izler ortaya çıktı Mars'ta yapılan keşif dünyayı heyecanlandırdı! Toprakta uzaylılara ait olduğu düşünülen izler ortaya çıktı         
10:48
AK Parti, AK Parti, "Siyasi cinayetler konusunda kaygım var" diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi: Ahlaki olmayan bir tavır         
10:41
Ebrar Karakurt ortalığı ayağa kaldırdı! Son dakika golüne kendine has tarzıyla çılgınlar gibi sevindi Ebrar Karakurt ortalığı ayağa kaldırdı! Son dakika golüne kendine has tarzıyla çılgınlar gibi sevindi         
10:28
Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın         
10:24
Zeytin ağaçları yüzünden kardeşini öldüren zanlı duruşmada: Pişmanım, keşke ben ölseydim Zeytin ağaçları yüzünden kardeşini öldüren zanlı duruşmada: Pişmanım, keşke ben ölseydim         
10:14
Prens Charles'dan çevreci hareket! 50 yıllık klasik otomobili şarap ve peynirle çalışıyor Prens Charles'dan çevreci hareket! 50 yıllık klasik otomobili şarap ve peynirle çalışıyor         
09:55
Son Dakika: KOM'dan, 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonu Son Dakika: KOM'dan, 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonu         
09:09
Eski CHP'li vekil, parti içindeki son durumu değerlendirdi: Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı benimsenmiş durumda Eski CHP'li vekil, parti içindeki son durumu değerlendirdi: Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı benimsenmiş durumda         
08:41
Mehmet Ceyhan'dan önemli çağrı: Artık devletin ek önlemler alma zamanı geldi Mehmet Ceyhan'dan önemli çağrı: Artık devletin ek önlemler alma zamanı geldi         
08:05
Ceren Moray'dan, Nihal Yalçın'a tepkileri gündem olan Tamer Karadağlı'ya tepki geldi Ceren Moray'dan, Nihal Yalçın'a tepkileri gündem olan Tamer Karadağlı'ya tepki geldi         
08:04
Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı         
07:15
Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin         
01:02
Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı         
21:46
Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek         
21:05
Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı         
17:13
15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı         
16:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 10:59:52. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da 14 bin 765 kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement