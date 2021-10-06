Samsun'da 140 bin 800 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika

Samsun'da 140 bin 800 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 140 bin 800 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 140 bin 800 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi'nde bulunan bir depoya yönelik operasyonda, 140 bin 800 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Kaçakçılıkla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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