Samsun'da 436 adet gümrük kaçağı gözlük ile 124 adet saat ele geçirildi - Son Dakika

Samsun'da kaçakçılık polisi tarafından bir depoya yapılan baskında gümrük kaçağı 436 adet gözlük ile 124 adet saat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık konularına giren suçlarla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar doğrultusunda Tekkeköy ilçesinin Cemal Yeşilyurt Caddesi üzerinde bulunan bir depoda baskın düzenledi. Yapılan aramada, 436 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü ve 124 adet gümrük kaçağı saat ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN