Samsun'da 5 bin 740 kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi - Son Dakika

Samsun'da 5 bin 740 kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi

Samsun'da 5 bin 740 kapsül sentetik ecza hapın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da 5 bin 740 kapsül sentetik ecza hapın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisi edinilen M.Ş. ve F.K'nin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 5 bin 740 kapsül sentetik ecza hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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