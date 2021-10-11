Samsun'da 7 bin 600 bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika

Kaçakçılıkla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Operasyonda 7 bin 600 bandrolsüz makaron, 3 sigara sarma makinesi ve 93 paket bir kilogramlık bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Samsun 'daki kaçakçılık operasyonunda 7 bin 600 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

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