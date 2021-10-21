Samsun'da 925 faturasız cep telefonu aksesuarı ele geçirildi - Son Dakika

Pazar Mahallesi Şeyh Hamza Sokak'taki iş yerinde yapılan aramada 925 faturasız cep telefonu kılıfı, şarj aleti ve batarya bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, faturasız ticaret yapıldığı belirlenen iş yerine operasyon düzenledi.

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