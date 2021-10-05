Samsun Sağlık Müdürü Oruç'tan anne adaylarına Kovid-19 aşısı yaptırma çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, Samsun'da 3 gebenin Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek, "Bu acıların tekrar yaşanmaması için, 'Lütfen zamanında aşılarınızı olun.' diyoruz." dedi.

İl Sağlık Müdürlüğünce 1-7 Ekim Emzirme Haftası etkinlikleri kapsamında kentteki bir alışveriş merkezinde anne adaylarına yönelik, "Hayatları korumak için aşını ol" sloganıyla Kovid-19 aşı uygulaması gerçekleştirildi.

Oruç, burada yaptığı açıklamada, her platformda Kovid-19'a karşı aşının önemini anlattıklarını, gebelikle alakalı tüm etkinliklerde de anne sütünün önemine vurgu yaptıklarını söyledi.

Birçok teknolojik gelişmeye rağmen araştırmaların bebekler için anne sütünden daha değerli besin olmadığını kanıtladığına dikkati çeken Oruç, şunları belirtti:

"Bununla birlikte Kovid-19 ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Buradaki en önemli silahımız aşı. Gebelik döneminin her aşamasında da aşı olunabilir. Samsun'da yaptığımız çalışmada gebelerimizin, gebeliklerini öğrendikten sonra yüzde 19,9 oranında aşı yaptırdıklarını görüyoruz. Anne adaylarımıza kendileri ve bebeklerinin sağlıkları için Kovid-19 aşılarını mutlaka yapmaları gerektiğini ifade ediyoruz. Samsun'da ne yazık ki Kovid-19'dan 3 gebemizi kaybettik. Bu acıların tekrar yaşanmaması için, 'Lütfen zamanında aşılarınızı olun' diyoruz."

Anne adayı Merve Bayramoğlu ise doktorunun ve gebe okulunun tavsiyesiyle aşı olmaya karar verdiğini anlatarak, "Bugüne kadar Kovid-19 olmadım, sağlıklı bir hayat sürüyorum. Aşıdan sonra da aynı şekilde devam etmesini umuyorum. Herkese aşı olmayı tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Merve Tural da Kovid-19 aşısı yaptırmasında önceliğinin bebeğinin sağlığı olduğunu vurgulayarak, "Aşı bende hiçbir reaksiyon göstermedi. Doğumdan sonra da bebeği koruyacak antikor oluşturduğunu bildiğim için aşı olmayı tercih ettim. Bütün anne adaylarına aşı olmalarını öneriyorum. Ben de sağlık sektöründe çalışıyorum. Kovid-19 geçiren birçok gebemiz erken doğum tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Bebek sağlığı için mutlaka aşı olmalılar." dedi.

Aşı olan anne adaylarına Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in eşi İlmuhhan Demir ve Türk Kızılay Samsun Şubesince çeşitli hediyeler verildi.