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Samsun'da çocuklar "Pati Şenliği'nde" sokak hayvanlarıyla buluştu - Son Dakika

Samsun'da çocuklar "Pati Şenliği'nde" sokak hayvanlarıyla buluştu

04.10.2021 15:45
Samsun'da çocuklar

Samsun'da çocuklar, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Pati Şenliği'nde, sokak hayvanlarıyla buluştu.

Samsun'da çocuklar, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Pati Şenliği'nde, sokak hayvanlarıyla buluştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Sevgi Gölü'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar can dostlarını severek oyunlar oynadı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Savaş Kasap, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklar ile hayvanları güzel bir etkinlikte bir araya getirdiklerini söyledi.

Hayvanlara değer vererek onların yaşam haklarına saygı göstermek gerektiğini vurgulayan Kasap, "Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak güzel projelerle hayvanlarımıza daha iyi koşullar sağlamak istiyoruz." dedi.

Samsun Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi Veterineri Paria Tabatabaei ise sokak hayvanlarına karşı farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, vatandaşların barınaktaki hayvanları sahiplenebileceğini dile getirdi.

Etkinliğe katılan çocuklar da hayvanlara karşı sevgi ve merhametli olunması gerektiğini ifade etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, oyunlar, 4 Ekim, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da çocuklar 'Pati Şenliği'nde' sokak hayvanlarıyla buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da çocuklar "Pati Şenliği'nde" sokak hayvanlarıyla buluştu - Son Dakika
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