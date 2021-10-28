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SAMSUN'DA ESNAF NESLİ TÜKENMEKTE OLAN BALABAN KUŞU BULDU - Son Dakika

SAMSUN'DA ESNAF NESLİ TÜKENMEKTE OLAN BALABAN KUŞU BULDU

28.10.2021 11:35

SAMSUN'da esnaf Bekir Sel dükkanının önünde nesli tükenme tehlikesi altında olan balaban kuşu buldu.

SAMSUN'da esnaf Bekir Sel dükkanının önünde nesli tükenme tehlikesi altında olan balaban kuşu buldu. Sel, su ve yemle beslediği kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

İlkadım ilçesinde esnaf Bekir Sel, sabah saatlerinde dükkanına geldiği sırada kapısının önünde farklı bir kuş türü gördü. Kuşu dükkanın içerisine alan Sel, internette yaptığı araştırmada kuşun, dünyada nesli tükenmekte olan kuşlar listesinde yer alan balaban kuşu olduğunu öğrendi. Kuşu su ve yemle besleyen Sel, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Dükkana gelen ekipler, Balaban kuşunu teslim aldı. Ekipler, kuşun veteriner hekim tarafından kontrol edildikten sonra doğaya bırakılacağını belirtti.

'EVCİLLEŞTİRMİŞİZ GİBİ YAKINLIK OLUŞTU'

Kuşu sabah işe geldiğinde dükkanının önünde bulduğunu anlatan Bekir Sel, "Bildiğimiz kadarıyla bu kuş göçebe bir tür. Zannedersem göç sırasında yorgun düştüğü için buraya sığındı. Biz de kuşu muhafaza altına aldık. İlk bulduğumuz zaman, ne tür bir kuş olduğunu bilmediğimiz için ekmek verdik, su verdik. İnternetten araştırdığımız kadarıyla da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan, yabani bir tür. Ancak evcilleştirmişiz gibi yakınlık oluştu aramızda. Yaban hayatının bir parçası olduğu için yetkililere teslim etmenin daha doğru olduğunu düşündük. Bizim de hayvanlara karşı ilgimiz var, evimizde beslediğimiz hayvanlarımız var. Bu hayvanı bulunca da kayıtsız kalmadık" diye konuştu.

'TEHLİKELİ BİR KUŞ TÜRÜDÜR'

Doğa fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi Hasan Aktürk ise kuşun çok özel ve zor görülebilen bir tür olduğunu belirterek, "Balaban türü, göç eden ve kışın ülkemizde görülen bir kuştur. Kamuflaj yeteneği çok üst düzeydir. Büyük bir ihtimalle Karadeniz'i geçtikten sonra yorgun düştü. Bu sebeple kendine sığınacak bir liman aradı. Aslında Balaban kuşu, insanların göz bölgelerine gagasıyla vurarak ciddi yaralanmalara neden olabilecek, tehlikeli de bir kuş türüdür. Yorgun düştüğü için daha uysal bir görüntüsü vardı. Balaban kuşu, doğada artık oldukça az sayıda var. Bizler kuş gözlemcisi olarak Balaban kuşunu çok az sayıda görüyoruz. Bu nedenle kuşu bulup yetkililere teslim eden esnaf kardeşimize de teşekkür ediyoruz" dedi.

SAMSUN'DA ESNAF NESLİ TÜKENMEKTE OLAN BALABAN KUŞU BULDU
SAMSUN'DA ESNAF NESLİ TÜKENMEKTE OLAN BALABAN KUŞU BULDU
SAMSUN'DA ESNAF NESLİ TÜKENMEKTE OLAN BALABAN KUŞU BULDU
SAMSUN'DA ESNAF NESLİ TÜKENMEKTE OLAN BALABAN KUŞU BULDU

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Balaban, Esnaf, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAMSUN'DA ESNAF NESLİ TÜKENMEKTE OLAN BALABAN KUŞU BULDU - Son Dakika


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