Fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Ailesini katleden babanın son paylaşımı: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez

Kardeş ülke 5,9'luk depremle yerle bir oldu! Hayatını kaybedenlerin arasında çocuklar var

Tekkeköy ilçesindeki Samsun Organize Sanayi Bölgesi 'nde faaliyet gösteren ve otomotiv yedek parçası üreten bir fabrikanın imalat bölümünde yangın çıktı.

Samsun 'da bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

HDP'nin İsveç heyeti ile teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asılı olduğu salonda görüşme yapması tepki topladı

Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu

Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı?