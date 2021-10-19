Samsun'da FETÖ operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Ankara ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda Samsun merkezinde yapılan çalışma sonucu 2 eski askeri okul öğrencisi ile aktif görevde öğretmen yakalandı.

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