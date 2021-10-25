Kollarında dirsek altından itibaren uzuv kaybı olduğu belirtilen Okan Ç'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Okan Ç'nin bağırması üzerine iki kolunun sıkıştığını gören A.K, arkadaşını bulunduğu yerden kurtardı.

Sohbet ettikleri sırada Okan Ç'nin kollarının pres makinesinde olduğunu fark etmeyen A.K, makineyi çalıştırdı.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi Şabanoğlu Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde, el arabası imalathanesinde çalışan Okan Ç. (29), kauçuk presleme makinesinde çalışan arkadaşı A.K'nin yanına gitti.

Samsun 'un Tekkeköy ilçesinde, el arabası imalathanesinde çalışan işçi, iki kolunu kauçuk presleme makinesine kaptırması sonucu yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Samsun'da iki kolunu kauçuk presleme makinesine kaptıran işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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