Samsun'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kazada otomobil sürücüsüyle kamyonette bulunan Emine Ş. ve Sermin Ş. yaralandı.

DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise 'Cumhur tek, Millet birlik'