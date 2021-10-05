Samsun'da "modifiyeli araç" denetiminde 14 sürücüye para cezası - Son Dakika

Uygulamalarda, mevzuata aykırı değişiklik yaptığı tespit edilen 14 araç sürücüsüne 3 bin 36 lira ceza kesildi.

Samsun 'da "modifiyeli araç" denetimlerinde, 14 sürücüye 3 bin 36 lira ceza uygulandı.

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