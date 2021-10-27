Samsun'da okul ve personel servisi sürücülerine eğitim verildi - Son Dakika

Trafik kazalarını azaltmak ve bilinçli toplum oluşturmak amacıyla jandarma tarafından okullar ve mahallelerde eğitim verilmeye devam edileceği belirtildi.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Sinan Gündüz, emniyet kemerinin önemi, güvenli takip mesafesi, okul servis araçlarında bulunması gerekenler ve sürücü davranışları ile şoförlerin uyması gereken trafik kurallar hakkında slayt eşliğinde bilgi aktardı.

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