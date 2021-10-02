Samsun'da silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı - Son Dakika

- Samsun'da silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı

SAMSUN - Samsun'da silahlı kavgada kardeşlerden biri vurularak diğeri ise kafasından darp sonucu yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı kavgada tüfekle açılan ateş sonucu E.Ö. vurularak, kardeşi B.Ö. ise kafasından darp sonucu yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.Ö. tedavi altına alındı. Kendi imkanları ile hastaneye giden B.Ö. ise hastanede ayakta tedavi edildi. Silahlı saldırganlar kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.