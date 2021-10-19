Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanırken, olayla ilgili 2 kardeş gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Gökceğiz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç.(32) ile B.T.(30) arasında eski bir husumetten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ç. tabancayla ateş açarak B.T.'yi sol bacağından vurarak yaraladı. Yaralı şahıs 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. S.Ç.'nin kardeşi İ.Ç. de pompalı tüfekle yaralı B.T.'nin evine doğru 10 el rast gele ateş açtı. Olayla ilgili S.Ç ve İ.Ç. kardeşler jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN